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Подразделения ВДВ овладели позициями ВСУ у Переездного в ДНР

Российские бойцы штурмом овладели позициями противника у населенного пункта Переездное в ДНР сообщает ТАСС.

В ходе воздушной разведки позиций Вооруженных сил Украины десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии.

Десантники на боевых машинах десанта БМД-2 и танке Т-80 с минным тралом, расчищавшем дорогу бронегруппе с десантом на броне, под шквальным огнем противника, сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи.

Зайдя во вражеский опорный пункт, десантники подавили сопротивление противника.

AP: Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы президента

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Харрис поддержали 2 тысячи 538 делегатов при минимуме в 1 тысячу 976 голосов.

Кандидат в президенты от демократов будет определен в результате виртуального голосования к 7 августа.

Подполье заявило, что ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города

Некоторые дамбы и мосты в Одессе заминированы Вооруженными силами Украины на случай сдачи города, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей подполья «Дозор».

По их словам, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения.

Отмечается, что минирование объектов жизнеобеспечения при отходе ВСУ из населенных пунктов для них обычное явление.

Глава Минобороны Великобритании заявил о наличии серьезных проблем у ВС

Британские Вооруженные силы испытывают более серьезные проблемы, чем ранее казалось Лейбористской партии, которая пришла к власти в королевстве, сообщает ТАСС.

Как заявил новый министр обороны Джон Хили, необходимо положить конец соперничеству между ВМС, ВВС и сухопутными войсками Великобритании.

Правительству лейбористов «теперь становится ясно, что все эти проблемы намного серьезнее, чем нам казалось раньше». Министр указал, что найти подходы к их решению поможет Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который должен быть представлен в первой половине следующего года.

NHK: Япония готовит санкции против израильских поселенцев на Западном берегу

Власти Японии намерены впервые ввести санкции против израильских поселенцев, причастных к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Обеспокоенность властей вызвала серия атак в этом районе после обострения палестино-израильского конфликта. В Токио считают агрессивные действия поселенцев неприемлемыми и бесчеловечными.

Ограничительные меры против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан ранее вводили Великобритания, Канада и США.