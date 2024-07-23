Эксперт проанализировал выдвижение Харрис кандидатом в президенты США

Выбор демократами виде-президента США Камалы Харрис кандидатом взамен Джо Байдена без «открытого съезда» подорвет доверие избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского историка конституции Дэна Лазара.

По его словам, хотя демократы второго эшелона спешат поддержать Харрис, «большая четверка», которую представляют экс-президент Барак Обама, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер Большинства в Сенате Чак Шумер и член Демократической партии Хаким Джеффрис, не спешит с этим.

Одной из причин, по которым наиболее влиятельные Демократы не торопятся поддержать Харрис, эксперт называет опасения, что она будет слабым кандидатом, либо «ее коронация» может отвернуть избирателей.

21 июля Байден опубликовал заявление, заявив, что не будет переизбираться на второй срок. Президент поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.