СМИ: Китай подтвердил свое посредничество между фракциями Палестины

КНР выступила посредником в диалоге по примирению между различными палестинскими фракциями. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, 21-23 июля китайские власти предоставили Палестине площадку для проведения в Пекине соответствующих консультаций. Как уточняется, эти консультации завершились во вторник утром.

Россия направила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил об актуальности российской инициативы, касающейся встречи всех внешних игроков, которые имеют влияние на палестинские группировки. В марте и апреле их представители провели в Москве и в китайской столице переговоры, нацеленные на преодоление существующего между ними раскола. Как сообщил ранее член политбюро ХАМАС Хусам Бадран, КНР пригласила различные фракции Палестины провести консультации в Пекине 21 и 22 июля.