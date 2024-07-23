В случае избрания президентом США Дональду Трампу стоило бы посетить Донбасс. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе с РИА Новости.

Сенатор предложил политику запланировать поездку на Донбасс, «чтобы из первых уст узнать мнение жителей ДНР и других новых субъектов о зверствах команды {Владимира] Зеленского».

Newsweek: Харрис уступает Трампу в опросах избирателей

По словам Волошина, для подавляющего большинства жителей ДНР давно очевидно, что президент США Джо Байден болен и не способен управлять страной. Он считает, что вместо действующего главы Белого дома Соединенными Штатами управляют люди, которые зарабатывают «большие деньги на войне и убивающие мирных жителей на Донбассе».

Ранее Трамп заявил, что в рамках президентской гонки ему выпала уникальная возможность победить сразу двух кандидатов от Демократической партии. 21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис.