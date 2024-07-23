СМИ: давление однопартийцев вызвало у Байдена гнев и паранойю

Американский лидер Джо Байден проявлял чувства сильного разочарования, паранойи и гнева под давлением других демократов, которые требовали от президента снять его кандидатуру с выборов, сообщает New York Post.

Издание пишет, что Байден при этом продолжал до последнего сопротивляться однопартийцам, пока они на протяжении нескольких недель задействовали план «дворцового переворота» против главы Белого дома с целью заставить его снять кандидатуру с президентских выборов. План, в том числе предусматривал применение 25-й поправки к конституции США, согласно которой, вице-президент и кабинет министров имеют право объявить президента неспособным исполнять обязанности и принудить его уйти в отставку.

В этом случае президентский пост автоматически перешел бы к вице-президенту Камале Харрис. Несмотря на поддержку Харрис со стороны Байдена, демократам на национальном партийном съезде в августе вместо нее будет рекомендовано поддержать сенатора от штата Аризона и бывшего астронавта Марка Келли в качестве кандидата в президенты.

После дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом старший сын Хантер Байден внезапно стал более активно участвовать в повседневных делах отца и настоял на посещении всех официальных и неофициальных встреч.

«Хантер чувствовал, что его [Джо Байдена] подставляют, и он был очень обеспокоен состоянием своего отца», — заявил источник издания.



Кроме того, многие были шокированы письмом, опубликованным в аккаунте Байдена в соцсети X, поскольку оно было напечатано на его личном бланке, а не на бланке Белого дома, и подписано в электронном виде. В нем Байден заявил, что не будет участвовать в предвыборной гонке.