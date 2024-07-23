Белый дом сообщил, когда Байден вернется после изоляции

Президент США Джо Байден во вторник вернется в Белый дом из резиденции в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), где он находится на карантине в связи с обнаруженным у него коронавирусом.

Как следует из распространенного пресс-службой Белого дома графика, в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 мск) Байден покинет дом в Рехобот-Бич и направится на аэродром в городе Довер (штат Делавэр). В 13:25 (20:25 мск) он вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, перелет, как ожидается, займет 35 минут.

В 14:30 (21:30 мск) ожидается прибытие американского лидера в Белый дом, где в 15:00 (22:00 мск) для него проведут закрытый брифинг.

Ранее в понедельник лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор сообщил, что у Байдена "практически полностью пропали" симптомы заболевания, вызванного коронавирусом.

Как сообщил Белый дом, 17 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Представители американского лидера сообщили, что он вернется в свою резиденцию в штате Делавэр, где уйдет на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности главы государства. Лечащий врач Байдена в тот же день проинформировал, что у американского лидера насморк, кашель и общее недомогание. Находясь на изоляции, Байден 21 июля опубликовал заявление, в котором сообщил о выходе из предвыборной гонки, а также поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах главы государства.