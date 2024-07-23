На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"
Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского экономиста Алексея Куща.
Он сравнил проведенную реструктуризацию долга с «потерянной победой». Эксперт указал, что чистое списание долга для страны составит 37%. Даже с учетом этого, проценты по долгу обеспечивают «очень неплохую» доходность для кредиторов. При этом сроки погашения — максимум 2036 год, что является очень сжатым графиком с учетом продолжающегося конфликта.
Кущ заявил, что в случае, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу Международного валютного фонда или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12% от текущей стоимости долга. В результате объем долга Украины будет зависеть от прогноза МВФ по уровню ее ВВП, что является «чем-то уникальным».
«Итак, чуда не случилось, историческое окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено <…> Получили погашение более 17 миллиардов долларов из 22 в период 2034-2036 годов. Как всегда, все самое лучшее – потомкам», — подчеркнул экономист.