На Украине пришли в ярость из-за "потерянной победы"

Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского экономиста Алексея Куща.

Он сравнил проведенную реструктуризацию долга с «потерянной победой». Эксперт указал, что чистое списание долга для страны составит 37%. Даже с учетом этого, проценты по долгу обеспечивают «очень неплохую» доходность для кредиторов. При этом сроки погашения — максимум 2036 год, что является очень сжатым графиком с учетом продолжающегося конфликта.

Кущ заявил, что в случае, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу Международного валютного фонда или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12% от текущей стоимости долга. В результате объем долга Украины будет зависеть от прогноза МВФ по уровню ее ВВП, что является «чем-то уникальным».