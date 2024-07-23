Харрис назвала избирательную кампанию в США американскими горками

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис назвала избирательную кампанию в стране американскими горками, сообщает ТАСС.

По ее словам, это связано с выходом президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Она указала, что «мы все переполнены смешанными эмоциями по этому поводу».

21 июля Байден опубликовал заявление, сказав, что не будет переизбираться на второй срок. Президент поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.