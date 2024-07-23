Харрис встретится с Нетаньяху во время его визита в США

Вице-президент США Камала Харрис встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Politico.

«Вице-президент Камала Харрис не будет присутствовать на совместном обращении Биньямина Нетаньяху к Конгрессу, но проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме», — пишет издание.



Ранее стало известно, что Нетаньяху планирует провести встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Премьер-министр Израиля на этой неделе прибывает в Вашингтон. Он планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Также он намерен выступить перед конгрессом Соединенных Штатов в среду, 24 июля.