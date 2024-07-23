Байден подключился к выступлению Харрис по голосовой связи

Американский лидер Джо Байден подключился к первому выступлению вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов и прокомментировал его на фоне слухов о состоянии своего здоровья.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, Харрис обратилась по громкой связи к президенту с вопросом, смотрит ли он выступление.

Отмечается, что в ответ голос по громкой связи, похожий на голос Байдена, ответил утвердительно.

При этом уточняется, что организаторы выступления не стали подключать самого Байдена по видеосвязи.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт потребовала от Байдена доказать, что он жив. Её сообщение появилось на фоне слухов о том, что глава Белого дома якобы умер.

Также Харрис назвала избирательную кампанию в США американскими горками.