Пентагон опубликовал обновленную Стратегию США по Арктике

Пентагон опубликовал обновлённую Стратегию США по Арктике
Министерство обороны США опубликовало обновлённую стратегию по Арктике.
Текст документа появился на сайте ведомства.
Необходимость обновления стратегии, согласно документу, обуславливается специальной военной операцией России на Украине, вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, усилением сотрудничества между Китаем и Россией и изменением климата.
Согласно стратегии, США намерены проводить в Арктике военные учения самостоятельно и вместе с союзниками по НАТО. В документе Штаты также обеспокоены проявлением интереса к Арктике со стороны Китая и деятельностью России в этом регионе.
Ранее сообщалось, что США и их союзники, стремящиеся к увеличению ледокольного флота, намерены проецировать силу в Арктике и Антарктике.