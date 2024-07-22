ЕС принял решение начать переговоры с Арменией об отмене виз

Главы МИД стран Евросоюза на закрытом совещании приняли решение начать переговоры с Ереваном об отмене визового режима, рассказал на пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств приняли два решения, исторических для отношений с Арменией.

«Они [министры] утвердили решение о начале переговоров об отмене визового режима и приняли программу предоставления военной помощи Армении из Европейского фонда мира на 10 млн евро», — уточнил Боррель.



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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что эти шаги со стороны Евросоюза — очень важная веха в углублении партнерства между республикой и ЕС, основанного на общих ценностях и принципах.

Журналисты пояснили, что либерализация визового режима позволит гражданам Армении совершать короткие визиты в страны, входящие в Шенгенскую зону ЕС, без необходимости получения визы.

МИД Азербайджана, в свою очередь, назвал «крайне ошибочным и опасным шагом» решение ЕС о выделении Еревану военной помощи.