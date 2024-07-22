В США призвали уволить главу Секретной службы

В палату представителей США (нижнюю палату Конгресса) внесли резолюцию о прекращении полномочий руководителя Секретной службы США Кимберли Читл. Об этом пишет «Прайм».

По данным агентства, резолюция призывает как можно скорее прекратить полномочия чиновника.

В Секретной службе не стали никого увольнять после покушения на Трампа

Напомним, что 13 июля в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании началась стрельба. Ранения получили кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, двое его сторонников. Кроме того, погиб 50-летний мужчина, бывший пожарный.

На фоне этого многие политики обвинили агентов в ненадлежащем выполнении обязанностей и призвали уволить главу Секретной службы и тех сотрудников, которые находились на митинге. Читл заявила в ответ, что не собирается покидать свой пост.

Вместе с тем, под давлением общественности, глава службы позже признала, что ЧП в Пенсильвании стало самым большим провалом службы за десятилетия.