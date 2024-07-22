$87.78-0.2495.76-0.28
Почта

В Финляндии выразили сомнение, что Венгрии есть место в ЕС

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюзу (ЕС) надо подумать о том, является ли альянс правильным местом для Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.

В Финляндии выразили сомнение, что Венгрии есть место в ЕС
© globallookpress.com

Такое заявление министр сделала на брифинге по итогам встречи глав МИД ЕС. По ее мнению, ценности Венгрии сильно отличаются от тех, которые продвигают страны Евросоюза. В связи с этим Валтонен считает недопустимым то, что Венгрия продолжает выступать от имени альянса.

В Венгрии ответили на обвинения стран ЕС в адрес Орбана

«Недопустимо, чтобы Венгрия презентовала себя представителем ЕС или производила такое впечатление, путешествуя, например, по Москве и Пекину. Отдельная страна может выражать свои собственные взгляды, но не председательствующая в ЕС. Стоит задаться вопросом, является ли ЕС правильной группой для Венгрии, если ее идеи настолько сильно отличаются от наших общих ценностей», — заявила она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в отношении премьер-министра Виктора Орбана в том, что тот злоупотреблял председательством в Евросоюзе.