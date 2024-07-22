В Финляндии выразили сомнение, что Венгрии есть место в ЕС

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюзу (ЕС) надо подумать о том, является ли альянс правильным местом для Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление министр сделала на брифинге по итогам встречи глав МИД ЕС. По ее мнению, ценности Венгрии сильно отличаются от тех, которые продвигают страны Евросоюза. В связи с этим Валтонен считает недопустимым то, что Венгрия продолжает выступать от имени альянса.

В Венгрии ответили на обвинения стран ЕС в адрес Орбана

«Недопустимо, чтобы Венгрия презентовала себя представителем ЕС или производила такое впечатление, путешествуя, например, по Москве и Пекину. Отдельная страна может выражать свои собственные взгляды, но не председательствующая в ЕС. Стоит задаться вопросом, является ли ЕС правильной группой для Венгрии, если ее идеи настолько сильно отличаются от наших общих ценностей», — заявила она.



Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в отношении премьер-министра Виктора Орбана в том, что тот злоупотреблял председательством в Евросоюзе.