Врач Байдена рассказал о его здоровье после заражения коронавирусом

Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти сошли на нет. Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор, передает «РИА Новости».

Он отметил, что пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений у Байдена уже «абсолютно нормальные».

«Его симптомы почти полностью прошли», — добавил О’Коннор.



Напомним, что Байден заразился коронавирусом на прошлой неделе. В связи с этим он отменил запланированное публичное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе. Кроме того 21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки.