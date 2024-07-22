Конгрессвумен потребовала доказательств, что Байден все еще жив

Конгрессвумен от партии Республиканцев Лорен Боберт потребовала от президента США Джо Байдена «доказательств того, что он жив». Об этом она написала в социальной сети X.

По словам Боберт, сомнения в жизни Байдена у нее появились после того, как тот заявил о выходе из предвыборной гонки в виде онлайн-заявления. Она также отметила, что главу Белого дома уже несколько дней не видели на публичных мероприятиях.

Байден захотел выступить перед американцами

«Я требую доказательства жизни Джо Байдена сегодня до 5:00 (GMT-4) вечера. Ему нужно предстать перед камерой и обсудить, знает ли он, что выбыл. Скрываться совершенно неприемлемо», — заявила она.



При этом ранее Белый дом опубликовал сообщение о том, что Байден провел несколько онлайн-встреч с чиновниками на тему безопасности.

«Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально», — сказано в сообщении Белого дома.



Ранее Байден снял свою кандидатуру с предвыборной гонки.