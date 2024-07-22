NBC: Байден готовит речь для обращения к гражданам США

Президент США Джо Байден и его ближайшие помощники работают над обращением к гражданам страны после того, как он объявил о выходе из предвыборной гонки. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Предполагается, что это станет "первым крупным мероприятием" Байдена после его возвращения в Вашингтон из резиденции в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), где он находится на карантине в связи с обнаруженным у него коронавирусом. Как отмечает телекомпания, Байден хочет сразу же "обратиться напрямую к американскому народу" по возвращении в столицу, но пока неизвестно, когда именно состоится выступление. Скорее всего, оно пройдет в Белом доме.

Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Тогда же он пообещал в ближайшие дни выступить с обращением в связи с решением не баллотироваться.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.