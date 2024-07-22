Первая за многие годы встреча Эрдогана с Асадом может пройти в России

Встреча главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада, первая за многие годы, может пройти в Москве, пишет обозреватель Дилара Аслан в статье для Daily Sabah.

По ее данным, в Анкаре и Дамаске неоднократно заявляли о том, что следует нормализовать отношения сторон, провести серию переговоров. На фоне этого развернулись дискуссии о том, где провести встречу на президентском уровне.

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Эрдоган предлагает провести переговоры в Турции, Ирак предложил провести в Багдаде, несколько других государств также выступили с инициативами, уточнила Аслан.

Кроме того, появилась информация из компетентных источников о планах по проведению многосторонней встречи в Москве, заметила автор статьи. Она добавила, что на саммит могут пригласить премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль Судани.

В ходе встречи, посредником на которой будет президент России Владимир Путин, стороны обсудят вопросы торговли между странами, а также ряд других тем, резюмировала Аслан.