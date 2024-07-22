В Секретной службе не стали никого увольнять после покушения на Трампа

После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа из Секретной службы никого не уволили. Об этом сообщила глава ведомства Кимберли Читл, передает «РИА Новости».

На слушаниях в Конгрессе США у нее спросили, уволили ли кого-то из ведомства после инцидента.

«На данный момент никто», — ответила Читл.



Также она отметила, что не считает необходимым уходить в отставку.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Экс-президент получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Кроме того в результате покушения погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый был ликвидирован, он прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены.