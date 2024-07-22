Венгрия все еще блокирует выделение средств из Европейского фонда мира на закупки оружия для Украины, рассказал на пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом пишет РИА «Новости».

Руководитель внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что потерял всякую надежду на достижение договоренностей по этому вопросу с Будапештом.

По его словам, главы МИД стран ЕС осудили позицию Венгрии по Украине и приняли решение провести следующую встречу в Брюсселе.

Вместе с тем, подчеркнул Боррель, в ближайшее время вооружения и военная техника для ВСУ все же будут закуплены. Деньги на закупки в размере €1,4 млрд будут выделены из доходов, полученных от замороженных в Бельгии и других европейских странах суверенных активов России, уточнил дипломат.

Напомним, что в Москве любые действия США и ЕС по отношению к замороженным активам, использование основных средств или доходов от них называют «банальным воровством».