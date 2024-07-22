$87.78-0.2495.76-0.28
Почта

Боррель рассказал, куда будет направлен первый транш от доходов со средств РФ

Венгрия все еще блокирует выделение средств из Европейского фонда мира на закупки оружия для Украины, рассказал на пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом пишет РИА «Новости».

Руководитель внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что потерял всякую надежду на достижение договоренностей по этому вопросу с Будапештом.

По его словам, главы МИД стран ЕС осудили позицию Венгрии по Украине и приняли решение провести следующую встречу в Брюсселе.

Вместе с тем, подчеркнул Боррель, в ближайшее время вооружения и военная техника для ВСУ все же будут закуплены. Деньги на закупки в размере €1,4 млрд будут выделены из доходов, полученных от замороженных в Бельгии и других европейских странах суверенных активов России, уточнил дипломат.

Напомним, что в Москве любые действия США и ЕС по отношению к замороженным активам, использование основных средств или доходов от них называют «банальным воровством».