Дональд Трамп, если он станет президентом США, выдвинет ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому о завершении конфликта с Россией. Об этом экс-советник Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Трамп, вероятно, выдвинет ультиматум Зеленскому или тому, кто будет руководить Украиной», — отметил эксперт.



На Западе Зеленского призвали смириться с потерей Украиной территорий

По мнению Фримана, Зеленский является заложником правых сил в собственной стране, а также иностранных спонсоров.

Незадолго до этого отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис заявил, что предвыборные успехи Республиканской партии в США серьезно подрывают желание ВСУ принимать участие в конфликте с Россией, что может привести к свержению Зеленского.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп рассказал о телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским, при этом назвав разговор «очень хорошим».