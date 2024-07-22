В Турции рассказали о планах США против России

Соединенные Штаты активно действуют в черноморском регионе, пытаются открыть против России южный фронт, пишет обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для турецкого портала Cumhuriyet.

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По его данным, США пытаются получить свободный доступ в Черное море, намереваются пересмотреть конвенцию Монтрё 1936 года, которая ограничивает проход военных кораблей через проливы, регулирует различные аспекты судоходства.

Минобороны Армении возьмет на работу американского военного

Автор статьи пояснил, что для Вашингтона это море является стратегической целью, имеет важное значение в рамках концепции «нового железного занавеса», направленного против России.

Кроме того, США мало западного фронта на Украине, они пытаются открыть южный фронт на Кавказе, стараются раскачать ситуацию в Грузии и Армении, отметил обозреватель.

Третья цель Белого дома в макрорегионе — раскол астанинского треугольника (Россия, Турция, Иран), недопущение нормализации отношений между Сирией и Турцией, предположил эксперт.

По его мнению, Турции, России, Ирану, Сирии и ряду других стран следует активно сотрудничать и противостоять планам США. Кроме того, резюмировал он, Анкаре необходимо строить свое будущее не внутри, а вне НАТО.