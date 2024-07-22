Журналисты американского телеканала Fox News выразили предположение, что действующий президент США Джо Байден скончался. Первым об этом заговорил ведущий Брет Байер в социальной сети X.

Байер призвал представителей Демократической партии предоставить доказательства того, что глава Белого дома еще жив. Он обратил внимание, что о своем снятии с выборов Байден заявил в социальной сети. Более того, лидера уже никто не видел вживую более суток (на момент публикации поста — прим. «ВМ»).

Что ждет США после снятия кандидатуры Байдена

— Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968-м, — отметил журналист в эфире канала.



Его соведущая Дана Перино добавила, что с того момента, как Джо Байден появился перед камерами в последний раз, не было опубликовано ни одного его свежего снимка, что наталкивает зрителей на мрачные мысли.

21 июля Байден заявил о выходе из президентской гонки. Тем не менее действующий президент США заявил, что продолжит исполнять обязанности до истечения срока.

Спустя несколько часов стало известно, что вице-президент США Камала Харрис выдвинулась в качестве кандидата на выборы главы государства.