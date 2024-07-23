RT Arabic сообщил о разрушении своего офиса в Газе

Один из сотрудников бюро RT Arabic смог впервые с начала обострения конфликта добраться до офиса телеканала в секторе Газа. Оказалось, что офис практически полностью разрушен.

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Входная дверь была взорвана, а в помещении устроен погром.

Глава арабской службы телеканала RT Майя Манна отметила, что на данный момент никто из сотрудников не пострадал.

— Но мы все равно опасаемся за жизнь и здоровье нашей съёмочной группы, — заявила она.



Офис RT Arabic расположен рядом с больницей «Аль-Шифа» на севере Газы. Журналисты арабоязычной редакции RT не имели доступа к рабочим местам с ноября прошлого года из-за усиленных израильских бомбардировок.

Израиль будет защищать себя любыми способами. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, прокомментировав удар вооруженных сил стран по йеменскому порту Ходейды.