На закрытом совещании глав МИД стран Евросоюза не было представлено ни одного доказательства того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС, заявил журналистам глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Орбан в рамках «мирной миссии» совершил визиты в Россию, Китай, Украину и США. Визит был предпринят вскоре после того, как Венгрия получила председательство в Евросоюзе.

«Никто не мог процитировать ни одного высказывания венгерского премьер-министра, прозвучавшего во время его мирной миссии, которое указывало бы на то, что он действует от имени ЕС или представляет его», — отметил глава ведомства.



Сийярто резюмировал, что также никто не привел какие-либо доказательства мнимых злоупотреблений председательством в ЕС.