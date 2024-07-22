Секретной службе сообщали о подозрительном человеке перед покушением на Трампа

Директор Секретной службы США Кимберли Читл заявила, что агентству от двух до пяти раз сообщали о подозрительном человеке на митинге, во время которого было совершено покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Она отметила, что ей неизвестно, когда именно служба была уведомлена об этом. По её словам, об угрозе не было известно в тот момент, когда Трамп вышел на сцену.

Кимберли Читл также сказала, что в настоящий момент выясняется, не было ли в этот день сбоя в связи.

Ранее Читл на слушаниях в конгрессе заявила, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом Секретной службы США за десятилетия.