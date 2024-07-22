Назван возможный кандидат в вице-президенты США от демократов

Кандидатом в вице-президенты США от Демпартии может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, пишут в статье для Politico обозреватели Киерра Фрейзиер, Хейли Фукс и Хайди Прыбыла.

Журналисты отметили, что после выхода действующего президента США Джо Байдена из гонки, демократы начали поиск партнера для вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, фактически ставшей основным кандидатом от Демпартии на выборах.

По их данным, демократы пока не назвали ее в качестве официального кандидата, но она занимает первое место в перечне.

В списке претендентов на должность вице-президента в настоящее время находятся губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сенатор Марк Келли от штата Аризона, губернатор Кентукки Энди Бешир, губернатор Северной Каролины Рой Купер, а также губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Вместе с тем, пояснили авторы статьи, именно Ньюсома чаще всего обсуждают как возможного кандидата в вице-президенты.

Его выбор, заметили обозреватели, несет определенные риски для партии. В том случае, если он все же станет партнером Харрис по выборам, команде придется отказаться от голосов 54 выборщиков штата Калифорния.

Это обусловлено тем, напомнили эксперты, что по закону выборщики не могут отдавать свои голоса за пару кандидатов в президенты и вице-президенты, если оба из них представляют один и тот же штат.