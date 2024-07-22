Рукопожатие премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина стало четким сигналом, что РФ остается неотъемлемой частью стратегического плана Индии, пишет The Hill. Как отмечается, отношение двух стран еще со времен холодной войны остаются прочными, несмотря на давление на Индию со стороны Запада.

Недавнее рукопожатие Нарендры Моди и Владимира Путина стало четким сигналом: Россия остается неотъемлемой частью стратегического плана Индии — вопреки всем опасениям Запада, — говорится в материале.



Ранее The Washington Post писал о попытках американской администрации помешать визиту Нарендры Моди в Россию. По данным газеты, Белый дом хотел добиться переноса поездки, так как она совпадала с началом проведения саммита стран НАТО.