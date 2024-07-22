Бывший советник Обамы оценил шансы демократов победить с Харрис

У Демократической партии появился реальный шанс одержать победу на президентских выборах в ноябре после того, как американский лидер Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства. Такое мнение в эфире телекомпании CNN выразил бывший советник президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод.

"24 часа назад у демократов были очень небольшие шансы, но теперь есть реальная возможность", - сказал он.



Харрис сможет успешнее Байдена противостоять экс-президенту США Дональду Трампу, отметил Аксельрод.

"Камала Харрис моложе Трампа, она энергичная. <...> Они (республиканцы - прим. ТАСС) попытаются связать Харрис с итогами деятельности Байдена, особенно в вопросе иммиграции, но она не Джо Байден и по ряду тем может доносить собственные идеи и "идти в нападение". Штаб Трампа не хотел подобной гонки. <...> Они выстроили всю предвыборную кампанию вокруг Байдена, а теперь Байден вышел [из гонки]", - добавил он.



Аксельрод считает, что Харрис сможет вернуть себе поддержку молодых избирателей, которые разочаровались в Байдене.

"Молодые люди осознают, что она современнее, что она понимает современную культуру. Думаю, за нее будут более активно голосовать молодые люди и темнокожее население [США]", - убежден бывший советник Обамы.



Как сообщила телекомпания CBS со ссылкой на одного из законодателей-демократов в Палате представителей Конгресса, Харрис не хочет, чтобы роль кандидата в президенты от Демократической партии досталась ей по наследству, а официальное выдвижение превратилось в "коронацию". Вице-президент намерена сама заручиться поддержкой своих сторонников.

Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на президентский пост, поддержав при этом выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов. Президент США отметил, что намерен доработать срок на своем посту, который истекает 20 января 2025 года. Как следует из его заявления, в ближайшие дни он намерен выступить с обращением в связи с решением не баллотироваться.