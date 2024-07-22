СМИ назвали ключевую фигуру в выходе Байдена из президентской гонки

Известный политик Нэнси Пелоси, экс-спикер палаты представителей США, сыграла важную роль в отказе президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах. Об этом пишут обозреватели Скотт Вонг и Али Витали в статье для телеканала NBC News.

По их данным, Пелоси вела аккуратную работу в этом направлении. Она не выступала публично по этому вопросу, не обращалась к Байдену с призывами.

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Вместе с тем, экс-спикер постоянно общалась с конгрессменами от Демпартии, донорами, доносила до них свою точку зрения.

«Пелоси сыграла ключевую роль в деликатном подначивании президента Джо Байдена к отказу от участия», — пояснили авторы статьи.



Экс-спикер внимательно следила за общественной дискуссией по теме отказа Байдена от гонки и, как только она начинала угасать, снова ее поднимала.

Напомним, что американский лидер заявил о своем отказе от дальнейшего участия в гонке в воскресенье, 21 июля. Он отметил, что в дальнейшем будет поддерживать кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.