Сийярто пригрозил судом ЕК из-за решения Украины прекратить транзит нефти из РФ

Венгрия грозит подать в суд на Еврокомиссию из-за решения Украины прекратить транзит нефти из России. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Украина не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через ее территорию. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», — заявил Сийярто.



Он также подчеркнул, что решение Украины противоречит ее обязательствам перед Евросоюзом. Трансляция заявления министра велась на его странице в соцсетях.

Ранее Украина приостановила транзит российской нефти через свою страну. Такие меры могут создать в Венгрии энергокризис, страна может столкнуться с резким ростом цен и дефицитом электроэнергии, передает RT.