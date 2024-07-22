Кандидат в премьеры Эстонии призвал лишить права голоса граждан РФ

Кандидат в премьеры Эстонии Михал призвал лишить права голоса граждан России
Кандидат в премьер-министры Эстонии Кристен Михал заявил, что выступает за лишения россиян и белорусов прав голосовать в эстонских выборах. Об этом пишет Postimees.
Препятствуют этому решению находящиеся в правительстве социал-демократы, подчеркнул он.
«Как только в правительстве не останется социал-демократов, вопрос об избирательном праве может быть решен», — заявил Михал.
Незадолго до этого Министерство финансов Эстонии вынесло на обсуждение поправки к постановлению правительства, которые предполагают введение дополнительных ограничений на границе с Россией.
До этого МИД Эстонии предложил России провести совместный замер дна реки Нарвы, чтобы решить разногласия по поводу расположения буев, обозначающих судоходные пути на реке.
Ранее сообщалось, что в Эстонии введут «обременительный» налог на оборону.