Владимир Зеленский должен осознать, что возврат Украины к прежним границам невозможен. Об этом заявил бывший глава немецкой федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен в эфире TV Berlin. Газета.Ru

«Он должен смириться с тем, что после войны границы будут другими», — сказал бывший правоохранитель, также призвав украинские власти «сосредоточиться на прекращении огня» и не втягивать Запад в конфликт. Lenta.ru

«И я бы рекомендовал ему сосредоточиться на прекращении огня и выбросить из головы то, что Путина можно победить. Что Россию можно расколоть или оккупировать. Ему следует выбросить из головы мысль о том, что в России тоже может произойти смена режима. Я этого вообще не вижу. А еще ему придется смириться с тем, что после войны границы будут другими, чем до войны», — добавил Маасен. RT на русском