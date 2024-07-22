На Украину прибыл с визитом госсекретарь Ватикана

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом на Украину, сообщил в соцсетях премьер-министр республики Денис Шмыгаль. Об этом пишет РИА «Новости».

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Чиновник отметил, что визит кардинала на фоне текущей международной повестки, посещение городов является свидетельством высокого уровня внимания к Украине.

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В ходе переговоров стороны обсудили установление мира в регионе, вопросы продовольственной безопасности, возвращении пленных, уточнил Шмыгаль.

Напомним, что Папа Римский Франциск неоднократно обращался к Москве и Киеву с призывами завершить боевые действия и сесть за стол переговоров. Кроме того, он выступал с инициативами по обмену пленных по формуле «всех на всех».