Пока вы не уснули: требование Трампа к Байдену и трагедия на квесте в Дагестане

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Трамп обратился с требованием к Байдену

Республиканская партия США должна получить компенсацию за мошенничество после решения американского лидера-демократа Джо Байдена сняться с предвыборной гонки. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Байден объявил о снятии своей кандидатуры 21 июля. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве своей преемницы. Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.

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В Кремле отреагировали на заявление Вучича о подготовке Запада к войне с Россией

В Кремле отреагировали на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что НАТО активно готовится к войне с Россией. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в Кремле видят опасность со стороны НАТО.

«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ. Это представляет для нас опасность. Блок НАТО настроен конфронтационно по отношению к России», — отметил Песков.

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Количество погибших на квесте в Махачкале увеличилось

Число погибших при пожаре в махачкалинском квест-руме «Дом ужасов» выросло до двух. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент случился минувшей ночью в здании на улице Шеболдаева. Посетителей квеста заковывали в наручники и сажали в клетки, а их задачей было выбраться и убежать от маньяка с бензопилой. По словам очевидцев, испытания в ту ночь проходили две пары. Возгорание началось якобы после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и бросил ее в сторону, где лежали бензопилы с керосином.

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Долги по ЖКХ предложили взыскивать по-новому

Задолженности россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предложили взыскивать через нотариусов. Такой способ предложили депутаты Госдумы в новом законопроекте, пишут «Известия».

По словам авторов инициативы, сейчас предприятия ЖКХ особенно заинтересованы в своевременном поступлении платежей из-за изменения системы финансирования. Оно сопровождается повышением ставок и тарифов на ЖКУ для населения и снижением уровня бюджетной поддержки.

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Польша назвала условие для нормализации отношений с Белоруссией

Одним из условий нормализации польско-белорусских отношений станет выдача Минском нелегального мигранта, нанесшего в конце мая на границе двух стран смертельное ранение ножом военнослужащему армии Польши. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы МИД республики Анджей Шейна.

"Без этого [выдачи польским властям мигранта] не будет никакой нормализации отношений", - сказал дипломат.

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Мошенники выманили у Радзинского 45 млн по "схеме Сафронова"

Мошенники обманули писателя Эдварда Радзинского. Как сообщает Telegram-канал Mash, им удалось похитить у него 45 млн рублей.

Аферисты позвонили драматургу после его творческого вечера 9 июля. Неизвестные представились сотрудниками «Википедии» и заявили, что хотят обновить его страницу. Радзинский заявил, что у него нет времени на это, и бросил трубку. После этого ему позвонил якобы сотрудник ФСБ: он использовал методы психологического давления, а после сказал, что мошенники хотят украсть и перевести украинским войскам деньги, накопленные писателем на квартиру.

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Опубликовано видео нападения мигранта на девушку возле ТЦ в Москве

Мужчина напал с ножом на девушку около одного из торговых центров на юго-западе Москвы. Пострадавшую госпитализировали.​ Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 23-летний гражданин Узбекистана, сейчас он задержан. Прохожие вовремя обратились за медицинской помощью, потерпевшей сохранили жизнь.

По данным следствия, 22 июля 2024 года фигурант, находясь вблизи торгового центра на юго-западе Москвы, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее трех ударов ножом в область туловища девушки, — сообщили в Следкоме.

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Михалков отказался называть себя доносчиком

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей передачи «Бесогон» отказался называть себя доносчиком. Михалкова цитирует издание Brief.

«Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду», — сказал он.

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Трамп хочет ввести в США 200-процентные пошлины на китайские автомобили

Дональд Трамп пообещал ввести 200-процентные пошлины на китайские автомобили. Такую меру республиканец в случае своего избрания на пост президента Америки готов принять, чтобы не допустить компании из Поднебесной на американский рынок. При этом кандидат в президенты заявил, что будет приветствовать строительство заводов китайскими производителями на территории США.

Помимо Китая 200-процентные пошлины на ввоз Трамп обещает ввести для машин, собранных на территории Мексики. Политик подчеркнул, что на территории этой страны китайские бренды уже строят заводы, откуда автомобили будут попадать в США. Несмотря на то что бывший президент не назвал конкретные компании, подобные планы имеет концерн BYD.

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В Москве мигрант-самокатчик наехал на ребенка с няней

© Раменское/VK

На юго-западе Москвы 25-летний уроженец Узбекистана на электросамокате наехал на ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)», — говорится в публикации.

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