Вскрылись детали работы Секретной службы США перед покушением на Трампа

Секретная служба США не планировала обеспечивать место проведения митинга экс-президента Дональда Трампа снайперской командой, говорится в опубликованном в соцсети X отчете сенатора-республиканца от Висконсина Рона Джонсона. В итоге в службе изменили решение.

Местные правоохранительные органы проинформировали офис сенатора Джонсона, что за несколько дней до митинга узнали от правоохранительных органов округа Батлер, что Секретная служба не намерена отправлять на митинг своих снайперов, — говорится в отчете.



Секретная служба изменила решение «как минимум за день до митинга» и для обеспечения безопасности Трампа отправила два снайперских подразделения. Почему и когда служба поменяла план неясно, отметил Джонсон.

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В отчете также говорится, что за 20 минут до покушения местная полиция сообщила Секретной службе о подозрительном человеке с дальномером на территории выставочного комплекса. Сенатор задается вопросом, почему в таких обстоятельствах Трампу разрешили выйти на сцену.

Покушение на Трампа состоялось на его предвыборном митинге 13 июля. Политик получил легкое ранение. Стрелявший 20-летний Томас Мэттью Крукс убит снайпером Секретной службы США. Федеральное бюро расследований подтвердило, что рассматривает случившееся как попытку покушения.

Ранее сообщалось, что при покушении бывший президент США отделался раной на ухе шириной два сантиметра. Травма простиралась вниз по хрящевой поверхности уха, на нее не накладывали швы, однако она до сих пор периодически может кровоточить. Тем не менее ранение правильно заживает, рассказали врачи политика. С их слов, кандидату в президенты США может потребоваться дополнительное обследование слуха.