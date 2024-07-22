Владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал страны Европейского союза признать поражение Украины и начать мирные переговоры с Россией для исправления ошибок, допущенных Европой. В своем обращении в социальной сети X он выразил мнение о необходимости перемен в политическом курсе ЕС.

«Пришло время для кардинального изменения подхода к украинскому вопросу. Необходимо признать поражение и начать мирные переговоры с Россией», — написал Дотком.



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По мнению немецко-финского бизнесмена, ошибкой европейских лидеров стало то, что они последовали за президентом США Джо Байденом и ввязались в конфликт с Россией. Это выставило их дураками и теперь они в затруднительном положении.

О переговорах с Россией заявил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он позвал представителей Москвы на второй «мирный саммит». Также Зеленский готов на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле порадовались такому решению.