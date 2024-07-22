Глава МИД Германии резко высказалась о России

Россия на сегодняшний день стала колоссальной угрозой для Европы. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет РИА Новости.

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По словам Бербок, западные страны стремились к другим отношениям с Россией, но из этого ничего не получилось.

«На сегодняшний день Россия - самая большая угроза безопасности для нас и для нашего мира в Европе», - написала она в соцсети Х.



Ранее депутат Бундестага Джессика Татти раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за разжигание конфликта на Украине и назвала его внешнюю политику позорной. В свою очередь сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил о том, что решение США разместить на немецкой территории дальнобойные ударные системы не в интересах немцев, так как делает страну мишенью, а он хотел бы видеть ее «связующим звеном во имя мира».