Какими странностями прославилась Камала Харрис

Президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал выдвижение своего вице-президента Камалы Харрис. «Московский комсомолец» считает, что это не лучший выбор, так как многие американцы не воспринимают Харрис всерьез.

© globallookpress

Ранее Байден назвал назначение Харрис вице-президентом своим «лучшим решением». Он выразил Харрис полную поддержку, призвав демократов объединиться, чтобы одержать победу над Дональдом Трампом. Демократическая партия пока не поддержала Харрис официально - решение будет принято на съезде партии в августе.

«Московский комсомолец» рассказал, что на фоне новостей о выдвижении Харрис американцы вспомнили ее фразу-мем о кокосовой пальме. Несколько лет назад, выступая на правительственном мероприятии, Харрис рассказала семейный анекдот.

«Раньше моя мать - иногда она держала нас в ежовых рукавицах - говорила: «Я не знаю, что с вами не так, молодежь. Вы думаете, вы просто упали с кокосовой пальмы?». Вы существуете в контексте всего происходящего и того, что было до вас», - сказала тогда Харрис.



«МК» подчеркивает, что сама фраза, шутливый тон Харрис и преувеличенное жестикулирование возмутили некоторых избирателей. Они обвинили ее в странном поведении и начали шутить, что она была пьяна.

Как отмечает газета, во время предвыборной кампании Байдена 2020 года Харрис произнесла еще одну странную фразу, которая стала мемом:

«У нас есть способность видеть то, что может быть, не обременяя себя тем, что было, а затем воплощать возможное в жизнь».



По версии «Московского комсомольца», возрождение мемов с Харрис стало «симптомом тревоги и неопределенности», с которыми столкнулись многие американцы. Демократическая партия переживает кризис, а Харрис можно назвать кризисным кандидатом, но «не со знаком плюс», считает газета.