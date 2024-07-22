Любой представитель Демократической партии США, кто решит побороться с действующим вице-президентом Камалой Харрис за статус кандидата от демократов на предстоящих выборах главы государства, с большой долей вероятности может распрощаться со своей политической карьерой. Такое мнение высказала ведущая еженедельной программы Face the Nation на телеканале CBS News Маргарет Бреннан. Российская газета

«По словам моих источников, вступить в прямое противостояние с ней было бы политическим самоубийством, учитывая, что [действующий президент США] Джо Байден недвусмысленно выразил ей свою поддержку практически сразу после объявления о своем отказе от участия в выборах», - сказала она. ТАСС

Ранее экс-помощник кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Рик Гейтс заявил, что Харрис причастна ко львиной доле провальных решений Байдена, что создаст ей значительные трудности в процессе ее потенциальной избирательной кампании. Lenta.ru