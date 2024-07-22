Республиканская партия США должна получить компенсацию за мошенничество после решения американского лидера-демократа Джо Байдена сняться с предвыборной гонки. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Байден объявил о снятии своей кандидатуры 21 июля. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве своей преемницы. Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.

«Не должна ли Республиканская партия получить возмещение за мошенничество, поскольку все окружение Джо, в том числе его врачи и лживые СМИ, знали, что он не в состоянии ни баллотироваться на президентский пост, ни быть президентом?» - поинтересовался Трамп.



По мнению республиканца, его партия была вынуждена тратить время и деньги на борьбу с «обманщиком» Байденом, который в итоге проиграл дебаты, и сейчас им придется начинать все заново.

Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На этой неделе должно было состояться онлайн-голосование Демократической партии США за кандидатуру нынешнего американского лидера Джо Байдена в качестве претендента на высший государственный пост. Однако его перенесли на начало августа. Ожидается, что после снятия Джо Байдена основным кандидатом от партии станет Камала Харрис.