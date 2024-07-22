Политолог раскрыл, как Вучич «унизил» Сербию

Глава Сербии Александр Вучич «унизил» страну недавним визитом канцлера Германии Олафа Шольца, считает сербский политолог Стеван Гайич. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что весь Белград был в немецких флагах. По его словам, это напомнило жителям о временах оккупации. Кроме того, Вучичу пришлось долгое время ждать Шольца.

Вучич унизил Сербию недавним визитом Шольца. Весь Белград был в немецких флагах, это напомнило об оккупации. Шольц его унизил: [Вучич] сначала 30 минут ждал перед самолетом, потом столько же, когда Шольц сидел в машине, — высказался Гайич.

Политолог отметил, что также на встрече был подписан меморандум о добыче лития в Сербии. По его мнению, это было сделано в интересах немецкой автомобильной индустрии. Как уточнил эксперт, такое решение не устраивает сербский народ и является катастрофой.

Два месяца назад Германия выдвинула резолюцию, обвинив Сербию в геноциде. После всего этого он принимает Шольца в Белграде. Заявлениями [о подготовке Запада к войне с Россией] Вучич хочет показать, что еще не порвал связи с Россией. Он действует из-за страха перед народом, — заключил политолог.



Вучич ранее заявил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным два с половиной года, так как российский лидер понимает, что Белград из-за этого общения может оказаться под давлением. Политик пояснил, что они могут завести беседу в любой момент, однако этого не происходит.