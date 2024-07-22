У президента США Джо Байдена после совершенного на экс-главу государства Дональда Трампа покушения не было шансом на переизбрание. Об этом в беседе с польским изданием Goniec заявил экс-президент Польши Лех Валенса. Газета.Ru

«Похоже, после неудавшегося покушения на Трампа у него не было абсолютно никаких шансов на победу. Значит, он поступил правильно, сохранив свою честь и честь всей своей базы поддержки», — передает слова Валенсы польское издание Goniec. Ura.Ru

«Это было одно из самых умных решений, которые мог принять Джо Байден. Любое другое кончилось бы плохо», — заявил бывший лидер Польши. Lenta.ru