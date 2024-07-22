"Я устал, я ухожу": лучшие мемы о Байдене

Минувшим вечером Джо Байден снялся с предвыборной гонки. Об этом он сообщил в социальной сети "Х".

Своей преемницей 81-летний президент назвал вице-президента Камалу Харрис. Теперь ее кандидатуру должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Сомнения в способности Джо Байдена отработать очередной срок возникли уже давное. Пожилой президент множество раз попадал в комичные ситуации во время публичных выступлений. 81-летний политик путал слова и забывал имена даже близких к нему людей.

Поддержка Байдена, в том числе среди демократов, кардинально ухудшилась после его провала на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Вскоре в СМИ появились слухи, что десятки конгрессменов и членов Демократической партии просили президента выйти из гонки. Несколько дней из предвыборного штаба Джо Байдена поступала противоречивая информация. И вот сейчас, уже со стопроцентной вероятностью можно сказать, что у США будет новый лидер.

Как пользователи интернета отреагировали на отказ Байдена от президентской гонки — в галерее "Рамблера".