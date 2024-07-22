Политолог, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение действующего лидера США Джо Байдена выйти из президентской гонки, а также высказался о шансах нового кандидата на пост главы государства от Демократической партии составить конкуренцию на выборах республиканцу Дональду Трампу.

Ранее Байден заявил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. При этом он подчеркнул, что останется хозяином Белого дома до конца своего срока.

Решение Байдена отказаться от борьбы за переизбрание на президентский пост было несамостоятельным, отметил специалист.

О феномене «коллективного Байдена» говорят неспроста, сейчас Соединенными Штатами фактически управляет узкая группа лиц, приближенных к действующему президенту. При этом сам Байден, по сути, выполняет роль марионетки, роль витрины. Все прекрасно понимают, что зачастую он даже не отдает себе отчет в тех или иных действиях. И здесь можно говорить о том, что решение о выходе из президентской гонки согласовывалось не столько с самим политиком, сколько с его супругой Джилл Байден. Считается, что окончательно оно было принято после того, как чета Байденов получила от судей Верховного суда США определенные гарантии безопасности, касающихся, в том числе, сына Байдена - Хантера. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

В случае победы Трампа на президентских выборах судьба приближенных к Байдену чиновников «будет очень печальной», подчеркнул политолог, говоря о политическом давлении на американского лидера.

«Ели говорить, например, о [госсекретаре США Энтони] Блинкене или [советнике американского президента по нацбезопасности Джейке] Салливане, то для них это фактически будет означать не перемещение на какую-то новую «сытую» должность, а конец карьеры. При этом, как мы знаем, в Демократической партии правят бал две четы – чета Клинтонов и чета Обамы. И все, что происходило и происходит при Байдене, фактически является реализацией подготовленного ими сценария», - заявил эксперт.



Селезнев вместе с тем допустил, что к недавнему покушению на Трампа могли быть причастны представители либерально-демократического политического лагеря США.

«У них был четко проработанный сценарий, связанный с физическим устранением Трампа. Покушение должно было выглядеть, как нападение сумасшедшего стрелка-одиночки, но Трамп чудом остался жив. И сейчас у данного политического лагеря нет альтернативного сценария», - сказал он.



Вице-президент США Камала Харрис, выдвижение которой на пост американского лидера от Демпартии ранее поддержал Байден, не сможет составить реальную конкуренцию республиканцу Трампу, считает эксперт.

«Конечно, демократы будут использовать абсолютно все средства и методы борьбы, включая запрещенные, включая попытки разного рода фальсификаций и так далее. Однако после провальной попытки покушения на Трампа его шансы вернуться в Белый дом составляют практически сто процентов. То есть этот вопрос практически предрешен. А если демократы вновь решатся на такую полнейшую глупость, как новая попытка физического устранения Трампа, то это, конечно, поставит США на грань гражданской войны. Одно дело, когда все можно списать на маньяка-одиночку, и другое дело, когда речь идет о целенаправленном уничтожении политика… Если же говорить непосредственно о Харрис, то она не производит впечатление человека, глубоко погруженного в повестку, она - слабый аппаратный игрок. Сам Трамп, напомню, называет ее «Камалой-хохотушкой» и говорит, что она сумасшедшая. Президентская гонка Байдена и Трампа строилась на антагонизме, они выстраивали свой рейтинг через отрицание противника. Полагаю, и сейчас Трамп не будет менять свой подход. Так что Харрис и ее сторонникам придется «вылезти из кожи вон», чтобы привлечь голоса избирателей, но по сравнению с Трампом шансов у нее значительно меньше», - заключил аналитик.



Ранее выход Байдена из борьбы за пост президента США оценили в Кремле.