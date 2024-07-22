Обзор иноСМИ: бомбы РФ меняют украинский кризис, загадочные кражи книг Пушкина

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«Санкции против России провалились»

Санкции Евросоюза не повлияли на способность России вести боевые действия, пишет немецкое издание Handelsblatt. Российская экономика активно растет благодаря оружейному буму. Теперь эксперты надеются лишь на то, что «санкции будут иметь долгосрочный эффект, подобный медленно действующему яду».

Handelsblatt отмечает, что санкционную политику Запада следует охарактеризовать как провальную. В статье подчеркивается, что в долгосрочной перспективе Россия вновь будет свободно участвовать в мировой торговле, а «медленно действующий яд» может обернуться для ЕС очередным ростом цен на нефть и газ. Сейчас Германия импортирует из Индии топливо, произведенное из все той же российской нефти. В результате ЕС платит больше, не ослабляя Россию существенно, отметил автор статьи.

«Байден сошел с дистанции - что дальше?»

Президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал выдвижение своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Демократическая партия пока не поддержала Харрис официально - решение будет принято на съезде партии в августе, пишет Financial Times.

Байден планировал идти на выборы в тандеме с Харрис, поэтому она (как кандидат в вице-президенты) сохранит доступ к деньгам, собранным на его предвыборную кампанию. По версии газеты, если кто-то из политиков бросит вызов Харрис и выдвинет свою кандидатуру, это приведет к «гражданской войне» среди демократов и хаосу в партии.

Загадочные воры начали похищать Пушкина из французских библиотек

Сотни произведений русской литературы XIX века недавно исчезли из крупнейших французских библиотек, сообщает Le Figaro. Следователи заподозрили в кражах международную сеть преступников, специализирующихся на поддельных рукописях и редких изданиях. Le Figaro рассказала об одном из преступлений - оно было совершено в национальной библиотеке Франсуа Миттерана.

Мужчина с «сильным грузинским акцентом» заявил библиотекарю, что для диссертации ему необходимо ознакомиться с первыми изданиями Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского и Михаила Лермонтова. До октября 2023 года иностранец посетил библиотеку около сорока раз и работал с одними и теми же томами, в том числе с редким изданием Пушкина 1840 года. Однажды грузин исчез вместе с оригинальными изданиями, подменив их фальшивками очень хорошего качества. Ущерб от кражи оценили в 450 - 650 тысяч евро. Позже выяснилось, что похожие кражи были совершены в других библиотеках Франции, а также в Германии, Австрии и странах Балтии. Осведомленный источник Le Figaro сообщил, что продажа этих книг в России может принести ворам огромный доход, так как «Пушкин для русских - как Виктор Гюго для французов».

Чего боятся инвесторы

Бывший госсекретарь США Майк Помпео недавно предупредил инвесторов, что отделять геополитический риск и распределение капитала друг от друга больше не выйдет. В последнее время на разнообразных бизнес-мероприятиях в США инвесторы «не могут перестать говорить о политике», рассказала Financial Times. Газета связала это с выборами, которые уже прошли или скоро пройдут по всему миру - от драмы дебатов Байдена и Трампа до перспективы крайне правого правительства во Франции и выборов в Мексике и Индии.

Инвесторы нервно следили за конфликтом на Ближнем Востоке, ядерной риторикой на фоне украинского кризиса и эскалацией напряженности в Южно-Китайском море. Все больше руководителей высшего звена считают, что мир переживает не просто временный приступ политической нестабильности, а структурный сдвиг, который окажет долгосрочное влияние на мир инвестиций. Наиболее очевидным способом адаптации для многих инвесторов стало привлечение геополитических экспертов. По версии FT, украинский кризис заставил инвесторов бояться конфликта Китая с Тайванем, крупнейшим в мире производителем чипов. Если такой конфликт случится, пострадают компании и инвесторы по всему миру.

«Дешевле и быстрее»: планирующие бомбы РФ меняют украинский кризис

Немецкое издание Frankfurter Rundschau обратило внимание, что в СМИ выходит все больше статей о российских планирующих бомбах. По версии издания, именно это оружие заставило Владимира Зеленского активизировать просьбы о помощи к Западу.

Frankfurter Rundschau процитировало пилота, который рассказал, что производство таких бомб «в десятки раз быстрее и дешевле» производственного цикла ракеты. Эксперт подчеркнул, что применение такого оружия неизбежно повлияет на ход украинского кризиса.