Названа причина выхода Байдена из предвыборной гонки

Причиной выхода Байдена из предвыборной гонки стали результаты социальных опросов. Об этом сообщает Reuters. Газета.Ru

Согласно данным источников, помощники Байдена ознакомили его с итогами опросов общественного мнения. Результаты показали, что он не только отстает во всех шести критических колеблющихся штатах, которые могут решить исход выборов, но и терпит неудачу в таких местах, как Вирджиния и Миннесота, где демократы не планировали тратить огромные ресурсы на ведение кампании. Lenta.ru

Ранее Politico писала, что Байден принял решение выйти из предвыборной гонки после того, как в этом его убедили два ближайших советника. News.ru