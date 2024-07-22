После решения главы Белого дома Джо Байдена выйти из избирательной гонки вице-президент США Камала Харрис более 10 часов обзванивала американских политиков, сообщает CNN. По данным телеканала, она также провела несколько телефонных бесед с самим Байденом.

Харрис общалась с действующим президентом незадолго до его официального объявления о снятии своей кандидатуры с выборов. В разговорах с конгрессменами, губернаторами штатов и лидерами партий она выражала благодарность Байдену за то, что он поддержал ее кандидатуру. Кроме того, политик обещала, что будет «упорно работать», чтобы снискать одобрение и со стороны Демократической партии.

Менее чем за день Харрис связалась с более чем 100 лидерами партий, законодателями, губернаторами, профсоюзными лидерами и руководителями правозащитных организаций, — уточняет CNN.



Ранее журналисты The New York Times сообщили, что влиятельные члены Демократической партии США, в том числе бывший спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и экс-президент Барак Обама, не поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом на пост главы государства. Лидеры демократов в Конгрессе США Хаким Джеффрис и Чак Шумер также публично не поддержали кандидатуру Харрис.

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Обама призвал сделать процесс отбора кандидата состязательным. Некоторые демократы полагают, что конкуренты пошли бы на пользу Харрис. Они развеют впечатление, что демократы принимают решения за страну кулуарно.