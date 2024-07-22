Сын Трампа пошутил над Зеленским и создал мем

Сын экс-президента США Дональда Трампа американский предприниматель Дональд Трамп-младший высмеял украинского лидера Владимира Зеленского и его зависимость от действующего главы Белого дома Джо Байдена.

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На своей странице в социальной сети «X» он выложил якобы сделанный с телефона Байдена скриншот, где видны непрочитанные сообщения от Зеленского с вопросами про деньги и 52 пропущенных вызова.

— Время 1:13 — «Пожалуйста, ответь!». Время 1:25 — «Мне страшно», 2:02 — «Я же все равно получу деньги, так?», — говорится в фейковых сообщениях на скриншоте.



Таким образом он создал мем о реакции украинского президента на новость о том, что Байден выходит из президентской гонки в выборы на должность президента США, передает Life.

Джо Байден в воскресенье, 22 июля заявил, что выходит из президентской гонки. Он также выразил благодарность американскому народу и людям, которые стремились к его переизбранию на пост.

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

После этого Владимир Зеленский прокомментировал решение Байдена выйти из президентской гонки. Он отметил, что двухпартийная поддержка в Соединенных Штатах Америки была и остается «критически важной» для Киева.