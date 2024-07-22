$88.02+0.1596.04-0.06
Почта

Боррель допустил оговорку в заявлении об Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу украинским премьер-министром. Такую оговорку он сделал в ходе беседы с журналистами по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС. Газета.Ru

«Мы обсудим ситуацию на Украине, заслушаем премьер-министра Кулебу», - сказал Боррель. ТАСС

Ранее Владимир Зеленский пообещал забыть ошибку своего американского коллеги Джо Байдена, который в ходе выступления на саммите НАТО спутал его с президентом РФ Владимиром Путиным. Lenta.ru

Боррель допустил оговорку в заявлении об Украине
© globallookpress.com
В мире
Обзор медиа